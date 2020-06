L’emergenza Coronavirus sta scemando in Italia e in Sicilia, ogni giorno sono sempre meno i contagi, ma a Messina la situazione è di allarme. Infatti secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, ieri pomeriggio all’Ospedale Papardo sono arrivate 7 persone positive al Covid-19, tutti asintomatici. Alcuni sono stati ricoverati, altri sono in isolamento domiciliare. In via del tutto precauzionale è stato chiuso il pronto soccorso dell’ospedale messinese.