L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui controlli anti-Covid 19. Subito sanzioni nella movida di Palermo. In questi giorni le multe irrogate hanno toccato quota 16 mila euro a cui vanno aggiunti altri 10 mila euro in contravvenzioni ai gestori dei locali per mancanza di tutti i dispositivi di protezione personale previsti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

«I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro mi hanno beccato sul marciapiede con la birra in una mano una mozzarella in carrozza nell’altra — racconta Filippo, 19 anni, uno dei giovani multati per non aver indossato la mascherina — Stavo mangiando, è vero, ero senza mascherina in mezzo ai tavoli all’esterno di un noto locale di via Paternostro quando sono arrivate le guardie. Ho provato a spiegare che la indossavo prima e l’avrei rimessa dopo. Ma non c’è stata possibilità di convincerli e ora mi trovo con 400 euro da pagare, più o meno quanto mi passano i miei per stare a Palermo e studiare all’università».





«L’allerta è ai massimi livelli, la polizia municipale è stata sensibilizzata a dovere e ogni risorsa disponibile è stata reclutata per controllare che in città vengano rispettate le prescrizioni imposte dal governo nazionale per contenere il propagarsi del virus» commenta il vicesindaco e assessore alla polizia municipale Fabio Giambrone.