L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. E’ corsa contro il tempo per liberare posti letto nei reparti Covid dimettendo pazienti positivi ma senza sintomi gravi, via ai tamponi rapidi anche attraverso i medici delle ambulanze del 118

«Stiamo lavorando sul territorio per isolare sul nascere il contagio — dice il governatore — così non avremo bisogno di un eccessivo numero di posti letto. Abbiamo una trentina di persone in terapia intensiva, non siamo in emergenza, ma lavoriamo per prepararci al peggio e al Covid hotel per alleggerire gli ospedali. Abbiamo acquistato due milioni di tamponi rapidi perché vogliamo subito individuare il positivo, stiamo andando nelle scuole con i test salivari per evitare ai bambini il fastidio dei tamponi».





Dopo la circolare dell’assessorato che invitava a dimettere i positivi senza più sintomi, da Catania a Palermo si stanno creando Covid Hospital per far fare la quarantena ai pazienti che non possono farla a casa.