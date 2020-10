L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui ponti di Palermo. Il Comune non ha né il personale né i fondi per controllarli e valutarne la sicurezza, compreso il ponte Corleone sulla circonvallazione.

Per evitare cedimenti è stato fissato il limite di velocità a 30 chilometri orari e il carico massimo di peso a 1,1 tonnellate.





La nota di Pedicone mette nero su bianco l’impossibilità di fare monitoraggi su tutti i ponti della città. Mancano uomini, e anche i soldi: «Nel campo della semplice manutenzione si evidenzia che l’Amministrazione ha messo in campo, per interventi su tutte le strutture della città risorse per appena un milione di euro con due accordi quadro che ormai sono di fatto esauriti — conclude il dirigente — quanto sopra non vuole essere un cahier de doléance, ma un urlo affinché l’Amministrazione tutta sia messa al corrente delle oggettive difficoltà in cui versa il comparto tecnico delle Infrastrutture».