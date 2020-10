L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui percorsi ciclabili di Palermo. Il primo tratto della pista ciclabile da via Principe di Villafranca a viale Piemonte, con cordoli, segnaletica e ” occhi di gatto” per segnalare i parcheggi, sarà completata entro la fine della prossima settimana.

Il Comune studia la possibilità di impiegare gli ausiliari del traffico per controllare le tante trasgressioni. Ma il nodo restano i controlli sui trasgressori: diversi motociclisti hanno violato la pista ciclabile.





Nel corso della diretta Fb Catania ha spiegato «Non potevamo realizzare la pista ciclabile in via Libertà perché da qui passerà il tram. E abbiamo scartato via Sciuti, perché lì sarebbe stato difficile gestire il traffico e soprattutto i parcheggi privati».