L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure introdotte dal nuovo DPCM. Divieto per gli sport di contatto amatoriali, stop alla somministrazione di alcolici da asporto alle 21, così come gli assembramenti fuori da bar, vinerie, pub e ristoranti. Chiusura dei locali alle 24. Blocco totale alle feste in luoghi pubblici e privati. La quarantena verrà ridotta a dieci giorni.

Non è semplice dare il via libera a misure che potrebbero incidere sull’economia. Teresa Bellanova chiede di responsabilizzare i giovani con campagne di comunicazione, ma alla fine la linea di Speranza sembra destinata a passare.





Ridurre la quarantena potrebbe limitare il numero di tamponi effettuati, decidendo di non testare i “contatti” a inizio e a fine isolamento, ma una volta sola alla scadenza dei dieci giorni.