L’edizione odierna de “Il Telegrafo – Livorno” si sofferma sul destino del Livorno. Navarra è stato lasciato solo dagli altri soci. Ferretti ha già firmato la cessione delle sue quote, mentre Aimo ha cambiato casacca: «Ad Aimo – continua Navarra – ho spiegato come funziona un fallimento, poi è sparito e mi ha detto che valuterà di volta in volta con chi stare. Poi ha detto che è condizionato da Gherlone e gli altri. Prendere le altre quote del 34%? Mi sembra una vendita fasulla. Solo io ho presentato i documenti in Lega, gli altri non l’hanno fatto e ad oggi non risultano soci del Livorno. Non posso impegnarmi ulteriormente se martedì non c’è più la squadra. Se lunedì gli altri soci versano, copro il resto, altrimenti finisce qui».