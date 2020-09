L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle sedi della missione di Biagio Conte, chiuse a causa dell’emergenza Covid. Alcuni giovani migranti all’ingresso di via Decollati si sono sentiti dire dagli agenti di polizia che per loro alla missione al momento non c’è posto. «Per ora tanti ragazzi sono in giro per l’Italia — dice Riccardo Rossi, della missione Speranza e carità — Alcuni sono in arrivo dalla Campania, questo è il periodo della fine dei lavori stagionali e del loro rientro in missione. Sono rimasti sorpresi nel trovare per la prima volta le porte chiuse». La città si fa avanti per dare una mano, c’è chi vuole donare vestiti e farmaci, ma non si può.