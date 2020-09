L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Partono le contromisure sulla movida. Scattano i sigilli per i popolari pub del centro “I Grilli” di largo Cavalieri di Malta e “Sottocapo” in piazza Monte di Pietà. I gestori di pub, ristoranti e pizzerie sono in allarme «I ristoranti sono i luoghi più sicuri — dice Antonio Cottone, presidente della Fipe e titolare della pizzeria “La braciera” — misuriamo la temperatura, monitoriamo l’uso delle mascherine. Altra cosa sono gli assembramenti che noi, come gestori dei locali, non possiamo controllare. Siamo molto preoccupati, gli aiuti promessi non sono mai arrivati sul fronte Tari e Tosap. La verità è che servono i controlli: se mancano, la colpa non può ricadere sui ristoratori. A pagare non possiamo essere sempre noi. I casi di coronavirus sono alla Rap, all’Amat, all’Amg, bisogna studiare interventi senza far pagare soltanto a noi commercianti la pandemia».