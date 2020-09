L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla reazione dei turisti all’emergenza rifiuti che sta mettendo in difficoltà la città di Palermo. «Rispetto alle altre città d’Italia — scrive Maria Grazia Sclafani, guida turistica, in un post su Facebook — ad agosto abbiamo avuto un record di presenze di turisti italiani, adesso timidamente tornano inglesi e francesi. Le domande che ci pongono i visitatori stranieri non vertono più sulla politica di Ruggero II o sulla storia dell’Inquisizione a Palermo, come accadeva sino a poco tempo fa, non ci chiedono più neanche della mafia. L’unica domanda è: perché la città è così sporca? Perché corso Calatafimi, che congiunge Palermo a Monreale, è un susseguirsi di cassonetti straripanti di rifiuti? Perché lungo corso Vittorio Emanuele non ci sono cestini per la raccolta indifferenziata? Perché in piazza Pretoria c’è questa puzza? Perché a ogni angolo della città si vedono materassi abbandonati per terra?».