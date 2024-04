Repubblica: “Palermo, mille multe in tre mesi. Le isole pedonali sono terra di nessuno”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle isole pedonali che a Palermo non si rispettano.

Isole pedonali sistematicamente violate da monopattini, bici elettriche, ma anche da scooter e auto. Ad avere la peggio, qualche giorno fa, è stato un bambino di quattro anni, investito da un monopattino in piazza Sant’Anna da due ragazzi che si sono dileguati. Il piccolo si è fratturato una gamba ed è finito all’ospedale Di Cristina.

I controlli della polizia municipale ci sono e sono anche cresciuti del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma è una lotta impari. Da un lato i pochi vigili urbani in strada sempre più anziani e dall’altro chi a bordo dei mezzi pur sapendo che esistono delle regole non le rispetta certo o che non sarà facilissimo essere beccato.

Nel 2023, la municipale ha elevato 290 verbali a persone a bordo degli scooter nelle isole pedonali e 507 a chi guidava le auto in zone vietate, nei primi tre mesi di quest’anno, invece, le sanzioni per le due tipologie sono state rispettivamente 393 e 653 auto. In tutta la città, considerando complessivamente tutte le tipologie di contravvenzioni, il totale delle multe, sempre nei primi mesi dell’anno, ha prodotto 2 milioni di euro in più rispetto al 2023.