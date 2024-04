Gds: “Palermo, travolta e uccisa dal camion senza freni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su un tragico incidente avvenuto a Palermo.

Tragico incidente stradale ieri pomeriggio nel centro storico, dove ha perso la vita una donna di 61 anni, Anna Maria La Gattuta, che viaggiava in sella a uno scooter guidato da un uomo, C. M. di 60 anni. In base a una prima ricostruzione dei fatti, l’Honda Sh con a bordo i due sarebbe stato travolto da un camion che ha rotto i freni. Il mezzo pesante, carico di materiale edile, avrebbe cominciato a indietreggiare senza controllo finendo sullo scooter, che è stato scaraventato sull’asfalto.

I due sono stati sbalzati dalla sella cadendo rovinosamente a terra. Anna Maria La Gattuta è finita sotto il camion, che ha fermato la sua corsa contro un marciapiede. Lo scontro è avvenuto tra via dei Biscottari e piazza San Giovanni Decollato, a due passi dalla squadra mobile e da palazzo Sclafani, nel quartiere dell’Albergheria. Da dove, dopo l’incidente, è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso. In breve sul posto sono giunti i poliziotti della questura e le ambulanze. La donna, in condizioni disperate, è stata estratta da sotto il mezzo pesante e assistita dall’equipe del 118. Ma per lei non c’è stato nulla da fare: inutile la corsa verso l’ospedale Civico, dove è giunta già morta. In condizioni critiche anche l’uomo alla guida dell’Sh, che è stato

trasferito al Policlinico, dove è stato ricoverato. Per lui la prognosi è riservata.