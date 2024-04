Violenza sessuale: il pm di Milano ha chiesto 3 anni e 6 mesi per Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano

Come riportato da Calcioefinanza.it, il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto cinque condanne a 3 anni e 6 mesi per i calciatori 23enni del Livorno Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, Federico Apolloni e per tre loro amici accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa americana di 22 anni.

Tutti e cinque sono a processo con rito abbreviato per aver secondo l’inchiesta, nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022, approfittato di uno stato di “alterazione” della ragazza, tale da renderla “incosciente”, stando a quanto emerso dalla relazione tossicologica e psicologica depositata dal pool dei consulenti nominati dalla Procura.