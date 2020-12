L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo.

Lungo i corridoi del Pronto Soccorso di Palermo tornano le barelle cariche di pazienti in attesa di posto letto in corsia. Mentre i reparti di Covid si svuotano, le aree di emergenza vanno in tilt.





All’Ingrassia di Palermo, dopo l’esplosione di un focolaio nel reparto di geriatria con sette contagiati, ormai non sanno più dove mettere i pazienti. Ieri mattina c’erano trenta persone dentro l’area di emergenza.