L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle preoccupazioni di Nello Musumeci, governatore della Sicilia.

«Possiamo davvero fidarci del senso di responsabilità collettiva?». Dai rilevamenti dei tragitti degli utenti Apple nei giorni chiave in Sicilia si nota la riduzione del 70 per cento dei movimenti sia a piedi che alla guida nel primo giorno di lockdown l’11 marzo. L’avvicinarsi del Natale, il difficile equilibrio fra la tutela della salute e le esigenze di commercianti e del tessuto economico in generale rischia di vanificare i sacrifici fatti in novembre.





Adesso la parola d’ordine è “prudenza”.