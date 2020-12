L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla nuova stretta anti-Covid 19.

Chiuderanno quasi certamente ristoranti e bar, sia nei giorni festivi e prefestivi. Decisiva per spostare gli equilibri è la voce del Cts. Il coordinatore Agostino Miozzo non esclude la necessità di nuovi interventi, anche per tutelare le lezioni scolastiche in presenza di gennaio. Silvio Brusaferro (Iss) fa notare che i numeri allarmano.





Conte preferirebbe decretare una zona arancione per i giorni festivi e prefestivi. I rigoristi insistono ancora: zona rossa. Il compromesso potrebbe prevedere una zona arancione nazionale per l’intera durata delle feste (24 dicembre – 6 gennaio).