L’edizione odierna di “Repubblica” parla del tennis internazionale che è ripartito da Palermo. Cappellino in testa, mascherina al volto e rigoroso rilevamento della temperatura corporea prima dell’apertura dei cancelli. Distanziamento e obbligo di mascherina anche sulle tribune – deserte rispetto alla capienza massima di 1.500 posti – per garantire le rigide disposizioni anti Covid.

Sono solamente 250 i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi uno dei biglietti disponibili per assistere ai match in programma al trentunesimo Palermo Ladies Open, il torneo internazionale di tennis femminile in scena al Country time club di viale dell’Olimpo fino al prossimo 9 agosto.