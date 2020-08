L’edizione odierna di “Repubblica” parla del settore crocieristico a Palermo che ripartirà tra tre settimane. Aumenta di altri due milioni di euro la perdita per il comparto turismo in una stagione già nera.

Solo dopo il 20 agosto attraccheranno le prime navi, con il 30 per cento dei passeggeri in meno, senza la possibilità di scendere a terra liberamente (ma solo con escursioni organizzate) e un protocollo di sicurezza molto rigido che coinvolge anche le autorità portuali degli scali toccati dai giganti del mare e garantisce che i turisti restino in una bolla di sicurezza – conclude il quotidiano -.