L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione allenatore per il Palermo. Per quanto riguarda Boscaglia, a cambiare le carte in tavola potrebbe essere la volontà clamorosa del patron dell’Entella Gozzi, maturata nelle ultime ore, di scaricare Boscaglia non offrendogli il rinnovo di contratto tanto atteso.

Intanto anche Fabio Grosso si era subito sfilato dalla lista del toto-allenatore rosanero. L’ex terzino del Palermo, campione del mondo nel 2006, ha rifiutato categoricamente la possibilità di poter allenare il Palermo in serie C – conclude il quotidiano -.