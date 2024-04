Repubblica: “Palermo, la strigliata di Mignani: «Se qualcuno si adagia lo metto fuori squadra»”

L’edizione odierna de “La Repubblica” analizza le parole rilasciate ieri da Mignani in conferenza stampa.

Michele Mignani, prima della partenza per La Spezia per la partita infrasettimanale del Primo Maggio, ha espresso un forte messaggio di motivazione e di aspettative chiare per la sua squadra, il Palermo. La sua comunicazione evidenzia un netto rifiuto di accontentarsi delle prestazioni attuali e sottolinea la necessità di combattere per obiettivi più elevati, come la qualificazione ai play-off, che il Palermo può garantirsi con una vittoria.

Mignani ha chiarito che non è venuto a Palermo per “vivacchiare” e che qualsiasi segno di complacenza tra i giocatori sarebbe inaccettabile. Questo discorso riflette l’intento di mantenere alta la tensione competitiva e di spingere la squadra a non prendere per scontato il proprio vantaggio nella classifica, nonostante un margine di 5 e 6 punti su Brescia e Sampdoria, le squadre immediatamente dietro.

Mignani presenta Spezia-Palermo: «Rassegnazione al sesto posto? Se dovessi accorgermi che qualcuno si sta rilassando lo manderei via»

Il tecnico ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro mentale in un momento in cui la pressione è alta, a causa delle grandi aspettative dalla società e dai tifosi. Riconoscendo la difficoltà di gestire la pressione, Mignani ha ribadito il suo impegno e quello della squadra a rispondere adeguatamente, focalizzandosi sul mantenere la testa libera e sull’elevare ulteriormente gli standard di performance.

Per quanto riguarda la formazione, è emerso che Jacopo Segre potrebbe sostituire Henderson a centrocampo, per aggiungere maggiore corsa e intensità. Questo cambiamento, insieme alla conferma di altri giocatori chiave come Gomes, Di Francesco, Lund, Buttaro e la coppia d’attacco Brunori-Mancuso, indica che Mignani sta cercando di bilanciare l’iniezione di nuove energie con la continuità di giocatori che hanno già mostrato di poter contribuire significativamente.

In conclusione, Mignani chiama a una maggiore resilienza e determinazione, con l’obiettivo di superare il periodo difficile e ripristinare la fiducia all’interno della squadra. Le sue parole mirano a risvegliare lo spirito combattivo del Palermo e a instillare una mentalità vincente, essenziale per affrontare le sfide imminenti e assicurarsi un posto nei play-off.