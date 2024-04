Corriere dello Sport: “Palermo, Mignani contro lo Spezia ne cambia cinque”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro lo Spezia.

La strategia delineata da Mignani per la prossima partita contro lo Spezia riflette una chiara volontà di rinfrescare la squadra con nuove energie, portando alcune modifiche sostanziali sia in difesa che a centrocampo. La scelta di inserire nuovi giocatori come Graves e Ceccaroni in difesa e di riorganizzare il centrocampo con Segre su una fascia e Ranocchia in una posizione centrale, affiancato da Gomes e Henderson, mostra un tentativo di rispondere alle specifiche esigenze tattiche dell’imminente incontro.

Queste modifiche sembrano mirare non solo a migliorare la solidità difensiva e la dinamicità a centrocampo, ma anche a introdurre freschezza fisica e mentale nella squadra, elemento che Mignani considera cruciale per rompere la serie di risultati negativi. La decisione di lasciare in panchina giocatori come Di Francesco e Mancuso suggerisce che l’allenatore sta cercando di sfruttare al meglio la profondità della rosa, data anche l’indisponibilità di altri elementi chiave come Coulibaly, Aurelio, Vasic e Di Mariano.

L’approccio di Mignani di concentrarsi sulle capacità attuali della sua squadra, senza lasciarsi distrarre dai risultati delle squadre rivali, riflette un’intenzione di costruire la fiducia interna. Questo, combinato con il suo commento sulla mancanza di gol nei secondi tempi, che lui attribuisce più a casualità che a problemi di condizione fisica, suggerisce un ottimismo cauto sulla capacità del Palermo di mantenere il ritmo per l’intera durata della partita. In sintesi, Mignani sta cercando di iniettare nuova energia nella squadra attraverso cambiamenti tattici mirati e gestione delle risorse umane, puntando a una vittoria che possa liberare mentalmente i giocatori e invertire la tendenza negativa attuale.