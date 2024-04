Corriere dello Sport: “Mignani ci crede di più. Palermo fuori dal tunnel”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle parole rilasciate da Mignani in conferenza stampa.

Il discorso di Mignani, l’allenatore del Palermo, evidenzia una situazione di emergenza nella squadra, che è attualmente alle prese con una serie di risultati negativi. La strategia adottata da Mignani sembra concentrarsi sulla motivazione e sull’intensificazione dell’allenamento, piuttosto che su un cambiamento di modulo o tattica. Egli esprime fiducia nella disposizione attuale della squadra, sostenendo che nonostante la mancanza di vittorie, il team ha mostrato dei segni di crescita. È chiaro che il suo approccio mira a rafforzare la resilienza mentale dei giocatori e a spingere la squadra a superare i momenti difficili con maggiore determinazione.

Mignani si concentra anche sull’importanza di vincere i duelli individuali e di evitare errori banali, come concedere cross facili agli avversari, che hanno portato al secondo gol nella partita contro la Reggiana. Il suo messaggio è uno stimolo a migliorare l’aggressività e la concentrazione in partita. Con queste dichiarazioni, Mignani cerca di infondere un senso di urgenza e di ottimismo, combattendo il disfattismo e sottolineando la necessità di “alzare le antenne”, cioè di aumentare la consapevolezza e l’attenzione durante le partite. In sintesi, la strategia del tecnico del Palermo non prevede grandi rivoluzioni tattiche, ma piuttosto un rafforzamento della mentalità e dell’impegno dei giocatori, con l’obiettivo di invertire la rotta attuale e uscire dalla crisi di risultati.