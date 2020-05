L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche del “condominio solidale” che in poche settimane ha trovato diverse adesioni. «L’idea – dice Giuseppe Mazzola del Forum antirazzista che sta cercando di mettere in rete le associazioni che durante l’emergenza coronavirus si sono fatte avanti per aiutare le famiglie in difficoltà – è unire le forze di tutti per coprire meglio il territorio e raggiungere più famiglie possibili, evitando così accavallamenti negli aiuti e cercando di raggiungere tutta la città. Il punto di forza della formula “Il mio condominio è solidale” è che sono i singoli cittadini a diventare protagonisti dell’iniziativa di solidarietà. Ciascuno si può fare promotore della campagna nel condominio in cui abita e la cosa sta funzionando». Raccolta la spesa, sono poi le singole associazioni a distribuirla alla rete di famiglie di cui si fanno carico – conclude il quotidiano -.