L’edizione odierna di “Repubblica” parla di 28 nuovi indagati nell’inchiesta della procura di Trapani sulle commissioni mediche dell’Inps per concedere le invalidità civili e fra loro, oltre a medici e operatori sociali, c’è il presidente dell’Ordine degli psicologi della regione siciliana Gaetana D’Agostino. Le ipotesi di reato contestate alla presidente dell’ordine degli psicologi siciliani sono falso materiale e falso ideologico in atto pubblico in concorso con altre persone.