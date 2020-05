L’edizione odierna di “Repubblica” parla del porcello per la ripresa della serie A. Nella serata di ieri, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha gelato la Serie A: «Il protocollo era stato proposto da Figc e Lega. Ora le società si sarebbero rese conto che non dispongono delle strutture adeguate ai ritiri. Da lunedì gli sport di squadra ripartono in allenamento distanziato. Se la Figc ritiene che non ci siano le condizioni, ce lo dicano, ma rispettino il distanziamento. È giusto che il campionato riparta il 13 giugno in sicurezza. La quarantena di squadra? Si può rivedere». Sarebbe la correzione decisiva – scrive il quotidiano – per la ripresa del torneo non isolare tutto il gruppo in caso di una positività al coronavirus – ma resta legata alla curva dei contagi, secondo Spadafora. La tesi dei club è che, col ritiro aperto, non si creerebbe il temuto “effetto Rsa” e basterebbe isolare il contagiato.