L’edizione odierna di “Repubblica” parla della riapertura dell’Italia. Da lunedì si dovranno rispettare le distanze, ma non in tutte le ragioni le linee guida saranno le stesse – scrive il quotidiano.- Nei ristoranti prenotazione obbligatoria con i dati dei clienti che resteranno in archivio per due settimane. «Almeno un metro di separazione tra gli utenti» in spiaggia, dove dovrà essere garantita «una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone». Se la situazione dovesse sfuggire di mano in termini di contagi in alcune aree del Paese, allora il governo «interverrà subito con misure restrittive » alle quali le Regioni non potranno opporsi. Liberi di allentare i vincoli, ma a patto che il virus non riprenda a correre.