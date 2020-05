Il Palermo, in attesa dell’ufficialità della serie C inizia a programmare il futuro. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della conferma del direttore sportivo Renzo Castagnini, il cui contratto in scadenza il 30 giugno sarà rinnovato dall’amministratore delegato Sagramola. Il ds da una quindicina di giorni – si legge – è rientrato a Palermo e lo attende un lavoro importante per costruire un organico competitivo per la serie C.