L’edizione odierna di “Repubblica” parla del lento risveglio di Mondello, dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Giosuè Arcoleo, nipote dello storico Sariddu dell’insegna, parla con il rappresentante dei frutti di mare: «Intanto di vongole ne prendo un chilo, va bene?» . Lunedì ripartirà con dieci tavoli all’esterno. «A marzo — racconta — ho dovuto buttare duemila euro di merce. Ricomincio piano piano e vediamo che succede». Di fronte, Nunzio Favaloro, della friggitoria Come una volta, sistema le tende in pvc che ha fatto realizzare al sarto per separare i tavoli. «Non è una bella idea?». Nell’assenza di regole chiare ci si dà al fai- da- te. Antonino e Rosario, i fratelli Raccuglia che nel 2018, dopo 22 anni da impiegati, hanno rilevato la panineria Poldo, fanno le prove: «La pedana è di 24 metri, quante persone ci possono andare? » , chiede uno. «Sei? E con le famiglie come facciamo? » , risponde l’altro. Poldo ha continuato a fare asporto, ma i numeri sono sconfortanti: venti panini al giorno. «Nel cuore della stagione, nei fine settimana, ne facevamo 800».