L’edizione odierna di “Repubblica” parla della decisione del medico del Trapani, che ha deciso di lasciare il club a causa del Covid. Peppe Mazzarella – si legge -, da 45 anni è il medico del Trapani, e non ha mai guadagnato una lira per ricoprire questo ruolo, ma il Coronavirus ora lo ha fatto dimettere. Allenamenti da lunedì prossimo? «È una prospettiva inaccettabile – spiega – che tende a scaricare le responsabilità su chi, come me, non può avere un controllo completo. Ma stiamo scherzando? Dovrei vivere preoccupato soltanto all’idea che un calciatore abbia la febbre o si allontani dal ritiro? No, non è ragionevole».