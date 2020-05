Il Palermo attende l’ufficialità della serie C che dovrebbe arrivare in settimana, ma tra i tifosi, come riporta l’edizione odierna di “Repubblica” c’è comunque preoccupazione. «Aspettare senza certezze è snervante – dice Gaetano, protetto dalla sua mascherina con i colori rosanero – e ammetto che nelle ultime settimane comincio ad avere anche paura di un colpo di mano del palazzo per congelare tutta la stagione ed evitare i ricorsi delle escluse. Ma non sarebbe giusto, il Palermo è sempre stato primo in classifica, ha sette punti di vantaggio e merita la promozione in serie C. Quando si potrà sapere qualcosa di più?». «Quando tutti i gradi di giustizia ci hanno dato ragione a proposito di quanto accaduto a Frosinone – è la tesi di Ferdinando – valeva il principio della situazione cristallizzata nonostante la giustizia sportiva avesse detto che non era stata data una sanzione congrua. Oggi che per cause di forza maggiore si è fermato tutto con una classifica nettamente in favore del Palermo c’è chi sostiene che i rosanero non possono considerarsi promossi in C e sono pronti a fare ricorso. Non è giusto».