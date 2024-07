Repubblica: “Palermo, in campo come sul set. Edoardo, calciatore-attore”

L’edizione odierna de La Repubblica Palermo si sofferma su Edoardo Buscetta il baby attore scoperto da Pif, oggi 19enne e calciatore di serie D.

Il diciannovenne palermitano Edoardo Buscetta, nato nel 2005, è una figura che ha già avuto un impatto significativo sia nel mondo del calcio che in quello del cinema. Sin da bambino, Edoardo ha recitato nella serie televisiva “La mafia uccide solo d’estate”, interpretando il piccolo Salvatore Giammarresi. Questa esperienza ha avuto un profondo effetto su di lui, offrendogli l’opportunità di lavorare con attori di calibro come Claudio Gioè, Anna Foglietta e Nino Frassica, e di conoscere meglio la storia della Sicilia, la sua terra d’origine.

Parallelamente alla carriera di attore, Edoardo ha coltivato la sua passione per il calcio. Ha iniziato a giocare con la Tieffe di Palermo e il Terzo Tempo, e ha proseguito con le squadre di Eccellenza come Gela e Mazzarrone, accumulando venticinque presenze. Lo scorso anno ha fatto il salto in Serie D con l’Igea Virtus, giocando sia come centrocampista che come terzino. Edoardo si ispira a grandi giocatori come Rodri, Pirlo e Busquets, e si sta preparando per la nuova stagione con grande entusiasmo.

Nonostante il successo sul campo e sul set, Edoardo mantiene un forte impegno verso lo studio. Ha recentemente completato l’esame di maturità con un punteggio di 92 e intende iscriversi a Storia e Filosofia. Riconosce l’importanza di coltivare le proprie passioni, sia nello sport che nell’arte, e ha piani chiari per il futuro: continuare a studiare, concentrarsi sul calcio e, un giorno, tornare a recitare, magari con una formazione più approfondita in recitazione.

Edoardo attribuisce gran parte del suo successo e della sua maturità ai sacrifici e al supporto dei suoi genitori, che gli hanno insegnato l’importanza dell’impegno e della dedizione. Il giovane palermitano è determinato a perseguire i suoi sogni e a migliorarsi continuamente, con l’obiettivo di rendere orgogliosi i suoi genitori e di raggiungere i suoi obiettivi in entrambe le sue passioni.