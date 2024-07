Corriere dello Sport: “Il Cosenza prende Ciervo. Palermo: Gomis. E Mendes. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B e sul mercato del Palermo.

Il Bari è alla ricerca di un portiere sotto la Lanterna, mantenendo vivo l’interesse per Nicola Leali (31) del Genoa, considerato il profilo ideale per affidabilità ed esperienza. Tuttavia, il club ligure sarebbe disposto a liberarlo solo dopo aver trovato un sostituto per Josep Martinez. Pertanto, si valuta anche un’opzione più giovane ma altrettanto esperta nel campionato di Serie B come il serbo Filip Stankovic (22), recentemente tornato all’Inter dopo un anno alla Sampdoria.

Nel frattempo, il direttore sportivo Magalini sta cercando di rafforzare la squadra con alcuni giocatori già allenati da Moreno Longo, che ieri ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura con il raduno in sede. Oltre a Marco Curto (25) per la difesa, si guarda al Como anche per l’esterno offensivo Moutir Chajia (26), il cui contratto con la società lombarda scadrà tra un anno.

Palermo al Lavoro

Il primo giorno effettivo del Palermo in Valtellina, in attesa dell’inizio del ritiro vero e proprio, è stato inaugurato ieri con un’importante ufficialità: Alfred Gomis (30) è un nuovo tesserato rosanero. Il portiere, che ha raggiunto i nuovi compagni, arriva a titolo definitivo dal Rennes e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per una terza stagione legata al numero di presenze. Alto 196 cm, Gomis è un profilo esperto, avendo accumulato 46 presenze in Serie A e 146 in Serie B, oltre a un esordio in Champions League con il Rennes.

Gomis torna in Italia dopo l’ultima parentesi al Como, da gennaio a giugno 2023, che ha preceduto l’esperienza al Lorient. Palermo sarà un’altra tappa di un tour italiano iniziato nelle giovanili del Torino e proseguito a Crotone, Avellino, Cesena, Bologna, Salernitana e Spal, dove ha debuttato in Serie A, prima del trasferimento in Francia al Digione e poi al Rennes. Con Pigliacelli ormai in uscita, sarà il senegalese (con passaporto italiano) a contendersi con Desplanches la maglia da titolare.

Inoltre, il Palermo sta valutando Lorenzo Carissoni (27) del Cittadella per rinforzare la difesa, mentre per il ruolo di terzino destro un’opzione è Niccolò Pierozzi (22), esterno della Fiorentina seguito anche dal Pisa di Inzaghi. Sullo sfondo c’è anche Luca Mazzitelli (28), ma il Frosinone non sembra intenzionato a cederlo. La strada per arrivare a Nicolas Viola (34) appare in salita, poiché il giocatore ha riallacciato i contatti col Cagliari per il rinnovo del contratto scaduto ed è forte il pressing del Pisa.

Cosenza

Il Cosenza ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno d’attacco Riccardo Ciervo (22), proveniente dal Sassuolo in prestito fino al 30 giugno 2025, con riscatto e contro riscatto.

Palermo

Il Palermo punta a rafforzare ulteriormente la squadra con l’obiettivo di ingaggiare Mattia Valoti (30), recentemente rientrato al Monza. Per quanto riguarda l’attacco, senza Soleri e in attesa di sviluppi su Brunori, il reparto necessita di rinforzi. Tra i giocatori sotto osservazione c’è Pedro Mendes (24), attaccante dell’Ascoli.

Catanzaro

Il Catanzaro è al lavoro per soddisfare le richieste del tecnico Fabio Caserta e del direttore sportivo Ciro Polito. In uscita, il centrocampista Luca Verna (31) è destinato al Catania, che gli offrirà un contratto più lungo e un miglioramento economico, nonostante il passaggio alla Serie C. Anche l’attaccante Tommaso Biasci (29) potrebbe essere coinvolto in uno scambio con il Brescia, pronto a cedere il difensore centrale Massimiliano Mangraviti (26).

Il centrocampista Dimitrios Sounas (29) è richiesto da Catania e Avellino, mentre il difensore Stefano Scognamillo (30) sta valutando offerte da Avellino e Benevento. Per difendere la porta del Catanzaro potrebbe arrivare Marco Pissardo (26), titolare del Bari nelle ultime giornate della scorsa Serie B. Piace anche Gianmarco Vannucchi (28), che si è distinto nell’ultimo campionato con il Taranto ed è ora svincolato.

Altri Obiettivi

Il Catanzaro segue anche l’ala destra Mattia Compagnoni (22), di proprietà della Juventus e in prestito alla Feralpisalò, dove ha giocato 29 partite segnando 5 reti, e l’ala sinistra Simone Ianesi (22) attualmente in forza al Pontedera.

Frosinone

Il Frosinone potrebbe fare i suoi primi acquisti con Sergio Kalaj (20) e l’attaccante Giuseppe Ambrosino (20) del Napoli, quest’ultimo anche accostato al Bari.