Gazzetta dello Sport: “Colpo Palermo. Preso Pierozzi. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B e in particolare modo su Pierozzi.

Palermo: Il club ha finalizzato l’arrivo di Nikolaou dallo Spezia come parte dell’operazione che include Soleri e Aurelio. Inoltre, Palermo ha superato il Pisa per acquisire definitivamente Niccolò Pierozzi, che era in prestito alla Salernitana dalla Fiorentina.

Cosenza: Ha fatto un bel colpo acquisendo l’esterno offensivo Ciervo in prestito dal Sassuolo, che giocava al Sudtirol, e sta cercando di riportare a casa Luca Garritano dal Frosinone.

Catanzaro: Ha preso l’attaccante Volpe, svincolato dal Potenza.

Sudtirol: Dopo aver acquistato Ceppitelli, ha rinforzato la difesa con Pietrangeli dal Rimini e sta chiudendo per Crespi della Lazio (precedentemente a Cosenza) e Martini dell’Inter (era a Foggia).

Carrarese: Tra le neopromosse, potrebbe arrivare Yaya Kallon, dal Verona, che era in prestito al Bari.

Juve Stabia: Ha annunciato l’arrivo del difensore Rocchetti in prestito dalla Cremonese e dell’attaccante Di Dio dal Giugliano.

Cesena: Sta cercando rinforzi per la difesa con Mangraviti del Brescia e potenzialmente Vicari del Bari.

Benevento: Ha acquistato Lamesta dal Rimini e sta considerando Pippo Scaglia del Sudtirol come uno dei fuoriquota per la Juventus Next Gen.

Pescara: È vicino ad annunciare l’arrivo di Silvio Baldini come allenatore.

Questi movimenti riflettono la dinamica e la strategia delle squadre di rafforzarsi e migliorare le loro rose in vista della nuova stagione.