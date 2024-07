Di Marzio: “Palermo, in arrivo Pierozzi dalla Fiorentina”

Continua il mercato in entrata del Palermo. Dopo l’ufficialità di Gomis e l’imminente arrivo di Nikolaou, il club rosanero avrebbe chiuso per il terzino Niccolò Pierozzi.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Il Palermo, infatti, ha chiuso per l’arrivo di Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina. Classe 2001, il terzino destro rappresenta così un incremento importante sulle fasce per la rosa a disposizione di Alessio Dionisi, volenterosa di essere protagonista nella prossima Serie B.

Niccolò Pierozzi, classe 2001, arriva dalla Fiorentina. Toscano, dopo essere cresciuto nel vivaio viola, esordendo con Vincenzo Italiano, ha fatto esperienza prima in Serie C con la Pro Patria, quindi in B alla Reggina con Filippo Inzaghi in panchina, segnando 4 gol e servendo 2 assist in 36 presenze (playoff compresi), e quindi 12 presenze la scorsa stagione in Serie A con la Salernitana.