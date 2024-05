Repubblica: “Palermo, in arrivo terremoto gigantesco anche per la gestione societaria?”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla rivoluzione in casa Palermo e City Group in vista della prossima stagione.

Il Palermo si prepara a un inevitabile scossone non tanto per l’eliminazione ai play-off, ma per un campionato che, nonostante gli investimenti milionari, si è rivelato improduttivo e incoerente con le aspettative pre-stagionali. Originariamente puntando al podio e poi stabilendosi tra la quarta e la quinta posizione, il Palermo ha invece finito sesto, rischiando di fare ancora peggio. Il doppio ko contro il Venezia è solo il culmine di una stagione zoppicante che non ha mai raggiunto un vero exploit.

Parole di Gardini e Le Promesse Non Mantenute

Un anno fa, Gardini delineava un futuro con “solide basi per il prossimo torneo che dovrà avere altre caratteristiche”. Queste parole non prevedevano certamente una semifinale risicata con scarse speranze di successo definitivo. Ora, con le delusioni accumulate, si pone la questione di chi sia la colpa per questa performance sottotono.

Possibile Terremoto nel City Group

Il City Group, noto per il suo mutismo selettivo, potrebbe questa volta rispondere con un cambiamento radicale che influenzerebbe vari aspetti della gestione societaria. Il primo interrogativo riguarda l’allenatore futuro. Nonostante il contratto di Mignani valido fino al 2025, le sue due sole vittorie, contornate da quattro sconfitte e altrettanti pareggi, non offrono garanzie sufficienti per mantenere la sua posizione.

Malcontento in Piazza e Possibili Sostituti

La piazza comincia a nutrire malcontento e aspira a nomi altisonanti per il futuro. Tra i possibili sostituti emergono figure come Zanetti e Dionisi, già presenti in un elenco di candidati che includeva anche Fabio Grosso, il quale aveva rifiutato l’incarico prima dell’arrivo di Mignani. Quest’ultimo aveva accettato una missione quasi impossibile con l’obiettivo di dare una scossa nel rush finale della stagione.



La stagione del Palermo richiede una riflessione profonda e potrebbe portare a cambiamenti significativi. La gestione dovrà valutare attentamente i prossimi passi, possibilmente rivoluzionando l’approccio tecnico e gestionale per allinearsi meglio con le ambizioni iniziali del club. Il coinvolgimento di un nuovo allenatore sarà cruciale, così come una strategia di mercato più efficace per garantire che il prossimo anno la squadra sia veramente competitiva per la promozione. La sfida per il Palermo sarà quella di trasformare le delusioni di questa stagione in lezioni per il futuro, ricordando che il sostegno appassionato dei suoi tifosi merita risultati all’altezza delle loro aspettative.