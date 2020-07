Tiene banco in casa Palermo la questione legata alla concessione del “Renzo rosanero. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione in casa rosanero sulla lotta con il Comune e su quanto si paga nel resto d’Italia per concessioni simili. Il nodo resta il canone annuale previsto dalla bozza della convenzione per i prossimi 6 anni da 341mila euro all’anno, nonostante le promesse di trovare forme di compensazione, magari con interventi strutturali, per ritoccare la cifra. Il Palermo pensa che essa sia troppo alta per la categoria in cui milita. A giugno dell’anno scorso, il Bari ha firmato una convenzione quinquennale, con la quale si impegna alla manutenzione ordinaria dello stadio di Renzo Piano (quella straordinaria è a carico dell’amministrazione). Per il San Filippo, il Comune di Messina ha predisposto un bando con base d’asta di 300mila euro per la concessione trentennale, che significherebbe 10mila euro l’anno. E basta passare in rassegna altri club prossimi avversari in C, o in serie B: l’Avellino per il Partenio pagava circa 114mila euro l’anno, la Ternana 10mila, il Catanzaro e il Potenza 5mila, 10mila il Monza di Berlusconi neopromosso in B, 50mila il Cosenza in B, mentre la Salernitana versa il 5,5 per cento sul lordo degli incassi.