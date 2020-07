Tiene banco in casa Palermo la questione della concessione del “Renzo Barbera” alla società rosanero. Il presidente Dario Mirri, ha voluto commentare la vicenda ai microfoni di “La Repubblica” di seguito le sue parole: « L’ipotesi più suggestiva per il futuro resta la cessione del diritto di superficie, un istituto che garantisce la possibilità all’amministrazione comunale di cedere a tempo determinato – generalmente 99 anni – la proprietà dello stadio. È la nostra proposta per il futuro di un patrimonio della città, un progetto per realizzare a Palermo un impianto moderno, con attività commerciali e anche grandi eventi come i concerti » . In Italia la stessa strada è stata percorsa da club come la Juventus, l’Udinese e il Sassuolo. Anche Bologna, Cremonese e Atalanta hanno chiuso l’accordo per il diritto di superficie.