Il Trapani si appresta ad avere il quarto presidente nel giro di un solo anno, dopo Baglio, Heller e Pace. Infatti secondo quanto riporta l’edizione odierna di “La Repubblica”, Monica Pretti è pronta ad avere questo incarico. Rimane il segnale negativo della rinuncia di Pace, presidente della Camera di Commercio di Trapani, di certo questa rinuncia non fa sperare bene al club granata. Intanto i siciliani hanno deciso di non prorogare il contratto di Del Prete e del deludente Biabiany. Il Covid ha, comunque, consentito un’agevolazione economica alla società. I calciatori, infatti, percepiranno per intero lo stipendio del mese di marzo, si vedranno spalmato fra luglio e agosto il compenso di aprile, torneranno a incassare interamente la mensilità di maggio, e si vedranno divisa quella di giugno fra i mesi di luglio e agosto.