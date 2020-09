L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei rifiuti di grandi dimensioni abbandonati per le strade di Palermo.

La stima della Rap è di 300 tonnellate di rifiuti ingombranti in quaranta zone della città, praticamente ovunque. Da via Rosario Nicoletti a piazza Kalsa, da piazza Sant’Anna al Capo alla Noce. Rifiuti davanti alle scuole, a bar e ristoranti, in pieno centro, con una vasca da bagno tra via Alfieri e via Giusti. Maxi- discariche che sono cresciute a dismisura nelle ultime settimane quando, a causa del focolaio Covid che ha colpito la Rap, il servizio di raccolta degli ingombranti era stato temporaneamente sospeso per rinforzare le squadre della raccolta. Da lunedì il servizio è ripartito e la Rap ha messo a punto un piano straordinario, mentre il sindaco Leoluca Orlando da due giorni pubblica sul suo profilo Facebook video e foto a volto scoperto di chi abbandona la spazzatura o vandalizza i beni pubblici.