L’edizione odierna di “Repubblica” parla di giorno nero in Sicilia per l’emergenza Coronavirus. In una giornata in cui il bollettino quotidiano segna per la Sicilia 163 nuovi positivi, quasi quanto al giorno più nero dell’Isola registrato il 26 marzo con 170 contagi, negli ospedali arriva una nota dell’assessorato per liberare posti.

I dirigenti generali Maria Letizia Di Liberti e Mario La Rocca hanno fissato le linee guida sulle dimissioni dei pazienti Covid per «aumentare il turn-over dei posti letto » , visto che, si legge subito dopo, «non può non evidenziarsi che il numero di casi sintomatici che necessitano di ricovero risulta essere in continuo aumento su tutto il territorio nazionale e regionale ».