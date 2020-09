Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ospite ieri di Agorà su RaiTre, ha parlato dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza che prevede l’uso obbligatorio delle mascherine anche all’esterno «se si è nel contesto di presenze di più soggetti».

«La Sicilia ha dimostrato nei mesi difficili di essere particolarmente disciplinata, anche se i luoghi ciomuni ci attribuiscono una condotta diversa. Siamo convinti che bisogna tornare a una maggiore responsabilità collettiva. Abbiamo 16 ricoverati in Terapia intensiva, quindi sostanzialmente rispetto ad altre regioni la situazione non è di emergenza, però abbiamo già lanciato un ulteriore segnale, la mascherina va indossata quando si esce da casa. Sempre portata in tasca. Se non c’è nessuno in giro è inutile indossarla, se cammini con i conviventi con cui condividi la giornata non c’è bisogno di indossarla. Il compito delle forze dell’ordine è quello di richiamare ognuno alla sua responsabilità» – ha detto Musumeci -. «All’esterno spetta alle forze dell’ordine fare rispettare le regole – ha proseguito – E’ chiaro che poi ognuno risponde dei propri comportamenti. È chiaro che non possiamo mettere un carabiniere a ogni angolo di strada. Occorre un costante messaggio, una campagna di sensibilizzazione, per far capire ai giovani e ai meno giovani che il Covid non guarda in faccia nessuno».