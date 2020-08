Sarà un Ferragosto molto particolare a Palermo e nella provincia, dato che per evitare assembramenti non saranno consentite feste in spiaggia. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione sul vertice convocato dal rappresentante del governo, Giuseppe Forlani. Alcune spiagge saranno chiuse come quella di Capaci e di Campofelice di Roccella , ma altre no. Infatti lo conferma con le sue parole il vicesindaco di Palermo, Fabio Giambrone: « «Questo non significa che chiuderemo gli accessi». Il tutto sarà vietato dalle 19 del 14 agosto I sindaci già si preparano: « Noi – osserva il primo cittadino di Bagheria, Filippo Tripoli – pensiamo di dispiegare molti vigili in spiaggia. La chiusura? Valuteremo, ma al momento non è prevista » .

I sindaci, che intanto dopo le denunce di Repubblica hanno ricevuto proprio ieri la ripartizione dei fondi per i controlli in spiaggia, si organizzano per zone: «Per le Madonie – annuncia il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina – si deciderà oggi in un vertice convocato al commissariato di Cefalù dal vicequestore Francesco Virga » .