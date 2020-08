Incredibile quanto successo al Bitonto che può passare dalla Lega Pro alla Serie D, dopo aver accarezzato con mano il sogno di giocare tra i professionisti. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione dopo che ieri è arrivato il deferimento della Procura Federale per le combine di Picerno-Bitonto, ultima giornata di campionato. La squadra di casa avrebbe offerto 25mila euro al Bitonto per vincere e alterare il risultato.

I protagonisti di quella vicenda, tutti chiamati in giudizio, sarebbero stati Michele Anaclerio, Antonio Giulio Picci, Daniele Fiorentino, Giovanni Montrone, Onofrio Turitto e il goleador Cosimo Patierno, goleador e uomo simbolo del Bitonto in questo campionato. Secondo alcune indiscrezioni, uno di essi avrebbe ammesso l’accaduto, circostanza che mette con le spalle al muro il club neroverde, non a caso deferito e rinviato a giudizio per responsabilità oggettiva e diretta, una premessa che non lascia presagire nulla di buono.

“Sono cose così lontane dal mio modo di vedere il calcio, che davvero stento a credere che possano essere accadute. Siamo passati dal sogno all’incubo”, le parole del presidente Francesco Rossiello, che con grandi sacrifici è riuscito a portare il suo club dalla Prima Categoria alla serie C. Se dovesse essere confermato l’impianto accusatorio, il Bitonto potrebbe rischiare addirittura la perdita della serie C. ” Di questi tempi avremmo voluto pensare al mercato e a rendere competitiva questa squadra orgoglio della nostra comunità, ed invece dobbiamo attendere gli eventi”. Il Tribunale federale dovrebbe esprimersi entro fine agosto, anche perché all’inizio di settembre dovrebbe essere compilati i calendari della stagione che prenderà il via il 27 settembre.