L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’intesa raggiunta fra il Palermo e Boscaglia. L’intesa è stata raggiunta a casa di Sagramola, anche se i tre protagonisti hanno provato a dribblare taccuini e microfoni.

Ad accoglierlo è stato il direttore sportivo Renzo Castagnini, che poi si è messo alla guida della sua vettura ed è andato a prenderlo da un’uscita secondaria. Si è sbilanciato di più Sagramola che è uscito dalla porta principale per una passeggiata insieme ai suoi cani «È stato un incontro costruttivo – ha ammesso l’amministratore delegato del Palermo – l’esito ve lo comunicheremo domani (oggi per chi legge, ndr). Boscaglia deve risolvere prima i suoi problemi con l’Entella. Abbiamo trovato un’intesa di massima nel caso in cui l’allenatore fosse lasciato libero dal suo club attuale».

La svolta sull’ingaggio dovrebbe essere la buonuscita che Boscaglia proverà a concordare con l’Entella.