L’edizione odierna di “Repubblica” tira le somme dopo l’alluvione che ha colpito Palermo mercoledì. Da una prima stima il nubifragio ha prodotto danni per almeno cinque milioni di euro. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo per devastazione. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto salvatore Leopardi. Nella notte il proprietario della Seat Leon, segnalato dal camionista, è stato rintracciato. L’uomo ieri non era in casa. I vicini non lo hanno visto per tutto il giorno e probabilmente ha trascorso la giornata da familiari.