L’edizione odierna di “Repubblica” parla del nubifragio di mercoledì’ a Palermo. Zeila Tesoriere, docente di Progettazione architettonica, sulla riqualificazione della circonvallazione ha presentato al Comune un progetto quasi a costo zero già cinque anni fa. Goffredo La Loggia, professore di Sistemi Idraulici urbani ex direttore del Dipartimento di Ingegneria, ha detto: « Considerata l’espansione della città, che inghiottendo i giardini e costruendoci sopra ha impermeabilizzato i terreni, si dovrebbe realizzare un nuovo canale di gronda come quelli Boccadifalco e Passo di Rigano: ma intanto non ci sarebbero gli spazi e poi l’idea di avviare un’opera pubblica mette paura».