L’edizione odierna di “Repubblica”, parla delle opere incompiute a Palermo. Tra queste – si legge – proprio quelle sulla circonvallazione che si è allagata mercoledì scorso: dalla realizzazione delle vasche di compensazione in viale Regione siciliana ai fondi per la manutenzione dei canali di maltempo a sud della città e che sfociano tra via Leonardo da Vinci e viale Lazio. Altre opere fondamentali, come il collettore fognario sud-est che avrebbe evitato il fiume che da Baida si è riversato mercoledì nei sottopassi allagati, invece, è impantanato nelle pastoie burocratiche da trent’anni. In tutto nei cassetti ci sono circa 140 milioni di euro per opere contro il dissesto idrogeologico e il rischio maltempo nei nodi chiave e più pericolosi di Palermo: circonvallazione, Passo di Rigano, centro storico tra Papireto e via Porta di Castro, Monte Pellegrino, Baida, Mondello, Boccadifalco – conclude il quotidiano -.