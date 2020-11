L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla stretta di Orlando.

Significa che un gelato si potrà consumare solo camminando. Significa che non ci si potrà fermare su una panchina a leggere il giornale o a fare una telefonata, neppure da soli. Non ci si potrà stendere al sole sulla spiaggia di Mondello, né sul prato del Foro Italico, né sedersi sugli scogli dell’Addaura.





I ragazzi non potranno affollare piazza Verdi e piazza Politeama come ogni sabato pomeriggio, sedendosi su muretti e gradini. Tutto il centro si potrà solo attraversare: si potrà entrare nei negozi per fare acquisti, ma non ci si potrà fermare a chiacchierare con un amico incontrato per caso.