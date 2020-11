L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla stretta di Orlando.

Vietato sedersi e sostare in centro: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22. Il sabato e la domenica per tutto il giorno e non solo in centro ma pure lungo l’intera costa. L’annuncio di una ordinanza che entrerà in vigore venerdì e che prevede una nuova versione del divieto di stazionamento.





Si potrà fare una passeggiata, si potrà entrare nei negozi, se è il caso facendo anche la fila all’esterno, ma non ci si potrà fermare su panchine o gradini e neppure in piedi a chiacchierare.