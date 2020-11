L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla condizione dell’ospedale “Civico” di Palermo.

Emanuele Banco, paziente pensionato, spiega: «Noi ci difendiamo, ci aggrappiamo a quello che rimane della nostra esistenza grazie ai dottori e agli infermieri. Ma sono i giovani che in questo momento devono stare attenti perché hanno una vita davanti e non possono buttarla per colpa di questo maledetto virus».





Al piano terra ci sono i pazienti più gravi. «Il virus non trascura nessuno, neanche i giovani — racconta Alessandro Gargano, titolare di due ristoranti — Fino a qualche mese fa pensavo che fosse qualcosa lontana da noi, ma adesso basta fare un giro in ospedale per vedere che è qui vicino, vicinissimo: sono un imprenditore e so cosa vuol dire il lockdown, ma in questo momento, prima dei soldi, dobbiamo mettere la salute».